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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Son dakika haberi Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem

        Suriye'nin Hama kentinde saat 23.56'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'de Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman kentlerinde de hissedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 00:20 Güncelleme: 13.08.2024 - 01:16
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        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
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        Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.56'da merkez üssü Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.

        HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte deprem nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

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        Yayladağı ilçesinde bazı vatandaşların endişeli anlar yaşadığı görüldü.

        KİLİS VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBIMIZ BULUNMAMAKTADIR

        Kilis Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Suriye Hama'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Deprem nedeniyle ilimizde can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada incelemelere devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        OSMANİYE VALİSİ YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, sarsıntının kentte hissedildiğini belirterek, "Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Osmaniye'mize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Suriye
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