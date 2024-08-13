Donald Trump, Elon Musk'a konuştu: Öne çıkan mesajları neler oldu?

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in Joe Biden'dan daha "yetersiz" bir siyasetçi olduğunu savunarak, "5 Kasım ülke tarihimizin en önemli günü olacak. Bu seçimler şimdiye kadarki en önemli seçimler olacak. Muhtemelen tarihimizin en önemli günü olacak." dedi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Elon Musk'a bir röportaj verdi.

ABD yerel saatiyle 20.00'de başlayacağı duyurulan röportajın yayınlandığı X'teki Space uygulaması mülakatın başlaması beklenen dakikalarda kilitlenince çok sayıda kullanıcı röportaja katılamadı.

REKLAM X platformunun sahibi Musk, bir süre sonra X'e siber saldırı yapıldığını ve bu sebeple kullanıcıların sağlıklı bir şekilde oturuma katılamadığını açıklarken, söz konusu röportaj bir süre sonra sorunun giderilmesiyle gerçekleştirildi. Musk'ın Trump'la X'te yapacağı yayında teknik sorun Yaşadığı suikasttan yasa dışı göçmen sorununa, ekonomiden dış politikaya kadar hemen her konuda görüşlerini dile getiren Trump, 2 saati bulan röportajda seçimlerdeki rakibi Kamala Harris'e ve mevcut başkan Joe Biden'a yüklendi. "MUCİZE ESERİ KURTULDUM"

Röportajın başında uzun bir süre kendisine yapılan suikasttan bahseden Trump, kendisini hedef alan kurşundan "mucize eseri" kurtulduğunu ve doğru açıdan ateşlenen tek bir kurşunun kendisini öldürebileceğini söyledi. Yasa dışı göçmenlerle ilgili bilgilerin yazılı olduğu pankarta bakarken kafasını çevirdiği için o kurşundan kurtulduğunu anlatan Trump, "O yasa dışı göçmenler kartı hayatımı kurtardı." dedi. Trump, suikasta uğradığı Pennsylvania'nın Butler bölgesine ekim ayında yeniden giderek burada bir miting daha düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.

"ABD'YE YASAL YOLLARDAN GELSİNLER" REKLAM Joe Biden-Kamala Harris yönetimini, ülkeye yasa dışı göçmen girişini kolaylaştırmakla suçlayan Trump, her türlü yasa dışı göçmenin sadece Latin Amerika'dan değil Asya'dan, Orta Doğu'dan ve Afrika'dan geldiğini ifade etti. "Bu insanlar ülkemize sadece yasal yollardan gelmeli." diyen Trump, söz konusu göçmenlerin arasında çok sayıda suçlunun bulunduğunu ve bu kişilerden dolayı ülkedeki suç oranlarının da yükseldiğini ve bundan Biden yönetiminin sorumlu olduğunu savundu. Başkan seçilmesi halinde ülkeye yasa dışı girişleri tamamen keseceğini söyleyen Trump, "ülke tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonunu" yapacaklarını ifade etti.

"BIDEN'A DARBE YAPILDI" ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan adaylığından çekilmeye zorlandığını savunan Trump, "Bu, ABD Başkanı'na karşı yapılan bir darbeydi. O (Biden) ayrılmak istemedi, ona dediler ki bunu nazikçe de yapabiliriz zor yoldan da yapabiliriz." şeklinde konuştu. Demokratların başkan adayı Harris'in Biden'dan daha kötü bir aday olduğunu savunan Trump, "Onu seçemeyiz, kendisi yetersiz. O, daha bir tane mülakat yapmadı." yorumunu yaptı. REKLAM Biden'ın zekasının çok düşük olduğunu savunan Trump, "Başkan çok düşük bir zekaya sahip, 30 yıl önce de düşüktü ama şimdi artık hiç kalmamış olabilir." dedi.

"5 KASIM ÜLKE TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ GÜNÜ OLACAK" Trump, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerin ABD tarihinin en önemli dönüm noktası olacağını savunurken, tüm seçmenlerini sandığa gitmeye çağırdı. "5 Kasım ülke tarihimizin en önemli günü olacak. Bu seçimler şimdiye kadarki en önemli seçimler olacak. Muhtemelen tarihimizin en önemli günü olacak. Eğer kazanamazsak herkes için çok üzüleceğim." diyen Trump, rakibi Harris'in başkan olmak için yetersiz olduğunu savundu.

- "Putin'le iyi ilişkilerim vardı; Ukrayna savaşı olmazdı" Biden yerine kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının hiç yaşanmayacağını iddia eden Trump, "Hakkımda 2 yıl süren Rusya soruşturmasına rağmen Putin ile iyi ilişkilerim vardı. Kendisi bana saygı duyardı. Biz oturup Ukrayna hakkında konuşurduk." diyerek Ukrayna savaşı başlamadan sorunu çözebileceğini savundu. REKLAM Putin'le bir keresinde yaptığı görüşmeyi anımsatan Trump, o zamanlar ABD'ye saygı duyulduğunu ifade ederek, "Ona yapmamasını söyledim, yapamazsın dedim. Ona ne yaptığımı anlattım. O da olmaz öyle şey dedi; ben de olur dedim." diye konuştu.

Trump, "Biden'ın çok kötü olmasının bir nedeni de şu, (ben olsaydım) İsrail saldırısı hiç olmazdı. Rusya asla Ukrayna'ya saldırmazdı. Ülkemizde enflasyon olmazdı ve Afganistan'daki rezalet yaşanmazdı." şeklinde konuştu. Orta Doğu'daki durumun iyi gitmediğini ve çatışmaların bölgesel bir düzeye sıçrayabileceğini savunan Trump, böyle bir durumun 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini iddia etti. İsrail'in "Demir Kubbe" adlı füze savunma sistemine sahip olduğunu aktaran Trump, ABD'nin de bu sisteme sahip olması gerektiğini ve başkan olursa bunu yapacağını belirtti.

Trump ayrıca, kendisinin tam bir İsrail dostu olduğunu ve bir Yahudi'nin Harris'e nasıl oy vereceğini düşünemediğini ifade ederek, "Eğer İsrail'e inanıyorsanız ve ona (Harris'e) oy verirseniz o Biden'dan daha kötü ve saygısız." değerlendirmesini yaptı. Konuşmasının birkaç yerinde kendisinin başkan olması durumunda 7 Ekim saldırısının ve Ukrayna savaşının olmayacağını iddia eden Trump, her iki olayın sorumlusunun da Biden yönetimi olduğunu savundu. REKLAM SEÇMENLERİN ENFLASYONU ÖNCELİKLİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, seçimlerin yaklaştığını ve insanların ekonomi hakkında bir şeyler duymak istediğini belirtti. İnsanların market alışverişi yapamadığını çünkü yeterince paraları olmadığını aktaran Trump, "Enflasyon onları mahvetti." dedi. Trump, gıda fiyatlarındaki artışa işaret ederek, "Aptal yönetim bunun olmasına izin verdi, bu utanç verici ve insanların en çok önemsediği şeyin bu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Enflasyonun orta gelirlileri "yiyip bitirdiğini" belirten Trump, 4-5 yıl önce insanlar para biriktirdiğini bugün ise tüm paralarını harcadıklarını ve sadece yaşayabilmek için borç aldıklarını aktardı. Trump, "Olanlar korkunç ve biz buna son vereceğiz." dedi.

Elon Musk ise enflasyonun hükümetin aşırı harcamalarından kaynaklandığını belirterek, harcamaların azaltılması gerektiğini savundu. Ayrıca Musk, harcamaların neye yapıldığını inceleyen bir hükümet verimlilik komisyonuna ihtiyaç olduğunu ifade etti. Musk, "Böyle bir komisyona yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım." diye konuştu. REKLAM YAPAY ZEKA KONUSU Öte yandan Trump, yapay zekanın, ülkenin şu anda ürettiği enerjinin iki katını gerektirdiğini belirterek, bu yüzden daha fazla enerji üretilmesi gerekeceğini vurguladı.