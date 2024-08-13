Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 34° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 39° Antalya Güneşli 40° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 35° Adana Güneşli 38° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 30°

Hava sıcaklığının Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 39°C Az bulutlu ve açık REKLAM İSTANBUL °C, 34°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık AFYONKARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 33°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 36°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık