Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Yakınlarının cenazesine giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı

        KARABÜK'te, aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesine gittikleri belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:02 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakınlarının cenazesine giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK'te, aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesine gittikleri belirtildi.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Karabük-Yenice yolunun Şahinkayası mevkisinde meydana geldi. İstanbul´dan Karabük´ün Yenice ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gidenlerin içinde olduğu Murat Kazancı (40) yönetimindeki 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çaptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki Azize Kırış'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Murat Kazancı ile Dursun Kırış (50), Cengiz Kırış (50) ve İlyas Kazancı (37) hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dursun Kırış da kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Bitcoin 1 trilyon dolarlık değeri aştı
        Bitcoin 1 trilyon dolarlık değeri aştı
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Dolandırıcılığa karşı uyardı
        Dolandırıcılığa karşı uyardı
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!

        Benzer Haberler

        Karabük'te cenazeye giderken kaza yapan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Karabük'te cenazeye giderken kaza yapan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan esnaf ziyareti
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan esnaf ziyareti
        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı
        Karabük'te drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı
        Karabük'te "Takım Çalışması ve İnovatif Liderlik Eğitimi" programı düzenlen...
        Karabük'te "Takım Çalışması ve İnovatif Liderlik Eğitimi" programı düzenlen...
        Karabük'te baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
        Karabük'te baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı