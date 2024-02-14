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        Karabük'te cenazeye giderken kaza yapan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Karabük'te cenaze törenine gidenleri taşıyan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:00
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        Karabük'te cenazeye giderken kaza yapan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
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        Karabük'te cenaze törenine gidenleri taşıyan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yenice ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Murat K'nin (40) kullandığı 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkayası Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, yaptığı kontrolde araçta bulunan Azize K'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ile yolculardan Dursun K. (50), Cengiz K. (50) ve İlyas K. (37) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Dursun K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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