Sahte içki soruşturmasındaki ifadelere Habertürk ulaştı

Sahte içki ölümleri nedeniyle Ankara'da 22 şüpheli tutuklandı. 34 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hayatını kaybedenlerle irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinde kendilerini benzer bir şekilde savundu.

“ETİL ALKOLÜ İNTERNETTEN ALDIM”

Şüphelilerden Y.K. ifadesinde "Ele geçirilen alkolü kendim tüketmek için yaptım. Etil alkolü internetten aldım. Teraziyi ise geçen yıl sarımsak satmak için kullandım" dedi.

"ÖDEMELERİ BEN YAPIYORDUM"

Şüphelilerden Abdullah S. ise “Sosyal medya üzerinden arkadaşlarımla birlikte sahte içki siparişi verdim. Alkoller bize hazır şekilde gelirdi. Arkadaşlarım kendi arasında parayı toplar bana verir, ben de ödemeyi yapardım. Alkolü de ya kendilerine verir ya da birlikte ormanlık alanda içeceğimiz yere götürürdük" ifadelerini kullandı.

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“NE MUSTAFA’YA NE DE BAŞKASINA KAÇAK ALKOL SATMADIM”

Arkadaşlarıyla fazla oranda alkol tükettiklerini ifadesinde anlatan Fırat Ç. ise “Hayatını kaybeden Mustafa Ulutaş ile mahalleden arkadaşız. Buluştukça alkol alırdık. Kendisiyle birlikte alkol almamız sebebiyle beni 'Fırat alkol' diye kaydetmiş telefonuna. Her ikimiz de yüksek oranda alkol kullanırdık. Daha önce alkol üretmekle ilgili ceza aldım. Bir daha bunu yapmadım. Ne Mustafa’ya ne de başkasına kaçak alkol satmadım" diye konuştu.

“KAÇAK İÇKİ ÜRETİMİ YAPILIYOR”

Şüpheli Ş.D. ise 2 yıl önce kaçak içki üretimi yaptığını, malzemeleri de internetten satın aldığını ifadesinde söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan 104 soruşturma sürüyor.