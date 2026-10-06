Ordu'da olay, Korgan ilçesinin Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazideki yol için yer verme meselesi nedeniyle önceden husumet bulunan Orhan Artça (40) ile akrabası olan İ.E. arasında çıkan kavga büyüdü.

AKRABASINI BIÇAKLA YARALADI

İHA'daki habere göre bunun üzerine İ.E., yanında bulunan bıçak ile Orhan Artça'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Artça, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren İ.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.