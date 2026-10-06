Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı
Ordu'da, arazideki yol için yer verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, akrabası olan İ.E. tarafından bıçakla yaralanan 40 yaşındaki Orhan Artça, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren İ.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı
Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:12 Güncelleme:
Ordu'da olay, Korgan ilçesinin Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazideki yol için yer verme meselesi nedeniyle önceden husumet bulunan Orhan Artça (40) ile akrabası olan İ.E. arasında çıkan kavga büyüdü.
AKRABASINI BIÇAKLA YARALADI
İHA'daki habere göre bunun üzerine İ.E., yanında bulunan bıçak ile Orhan Artça'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Artça, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olayı gerçekleştiren İ.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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