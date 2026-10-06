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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı

        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı

        Ordu'da, arazideki yol için yer verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, akrabası olan İ.E. tarafından bıçakla yaralanan 40 yaşındaki Orhan Artça, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren İ.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı

        Ordu'da olay, Korgan ilçesinin Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazideki yol için yer verme meselesi nedeniyle önceden husumet bulunan Orhan Artça (40) ile akrabası olan İ.E. arasında çıkan kavga büyüdü.

        AKRABASINI BIÇAKLA YARALADI

        İHA'daki habere göre bunun üzerine İ.E., yanında bulunan bıçak ile Orhan Artça'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ağır yaralı olarak Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Artça, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Olayı gerçekleştiren İ.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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