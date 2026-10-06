Şofbenle temas ölüme götürdü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Mehmet Sami Balkan, şofbenle temas ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Balkan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balkan'ın ölümüyle ilgili başlatılan inceleme devam ediyor
Giriş: 06 Ekim 2026 - 14:16 Güncelleme:
Edirne'de yürek yakan olay, Uzunköprü ilçesi Balabankoru köyünde yaşandı. Mehmet Sami Balkan, çeltik binasında bulunan şofbenle temas ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI
İHA'daki habere göre olayın fark edilmesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır şekilde etkilenen Balkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Mehmet Sami Balkan'ın cenazesi, kılınan ikindi namazının ardından Balabankoru köyü camisinden kaldırılarak köy mezarlığında toprağa verildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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