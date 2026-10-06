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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şofbenle temas ölüme götürdü

        Şofbenle temas ölüme götürdü

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Mehmet Sami Balkan, şofbenle temas ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Balkan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balkan'ın ölümüyle ilgili başlatılan inceleme devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        Şofbene dokundu... Öldüren temas

        Edirne'de yürek yakan olay, Uzunköprü ilçesi Balabankoru köyünde yaşandı. Mehmet Sami Balkan, çeltik binasında bulunan şofbenle temas ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.

        AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI

        İHA'daki habere göre olayın fark edilmesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır şekilde etkilenen Balkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Mehmet Sami Balkan'ın cenazesi, kılınan ikindi namazının ardından Balabankoru köyü camisinden kaldırılarak köy mezarlığında toprağa verildi.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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