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        Karabük'te yola çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

        Karabük'te seyir halindeki otomobilin önünden geçen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:12
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        Karabük'te yola çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
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        Karabük'te seyir halindeki otomobilin önünden geçen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Eskipazar ilçesine bağlı Başpınar köyünde bir otomobil sürücüsü, aniden yola çıkan domuz sürüsüyle karşılaştı.

        Sürücü ve araçtaki yolcular, durum karşısında şaşkınlık yaşadı.

        Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayda, sürü kısa sürede yolun karşısına geçerek gözden kayboldu.

        O anlar, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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