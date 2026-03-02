Canlı
        Karabük Haberleri

        Karabük'te Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat düzenlendi

        Karabük'te 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında bir okulda deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:09
        Karabük'te Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat düzenlendi

        Karabük'te 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında bir okulda deprem tatbikatı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), AFAD, UMKE, Karabük Belediyesi itfaiyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde tatbikat gerçekleştirildi.

        Siren sesiyle başlayan tatbikatta öğretmenler ve öğrenciler sınıflarında, "çök-kapan-tutun" uygulamasını yaptı. Sirenin sona ermesiyle öğretmenleri nezaretinde sınıfları tek sıra halinde tahliye eden öğrenciler, acil toplanma bölgesinde bir araya geldi.

        AFAD KBRN ekibinin tahliye edilen okulda gaz kaçağına karşı ölçüm cihazlarıyla yaptıkları kontrolün ardından senaryo gereği deprem esnasında dolapların devrilmesi sonucu mahsur kalan görevli, ekiplerce kurtarılarak sağlıkçılara teslim edildi.

        Tatbikatta okulun 3. katında mahsur kalıp yürüyemeyenler, AFAD ekiplerince sedyeyle yüksekten tahliye tekniği uygulanarak, itfaiyenin sepetli merdiveniyle tahliye edildi. Okulun ön bahçesinde çıkan yangını itfaiyenin söndürülmesinin ardından tatbikat sona erdi.


        Hafta boyunca okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

