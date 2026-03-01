Karabük'te 2 katlı ahşap ev ve odunluk yandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 01.03.2026 - 13:39 Güncelleme:
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
Kabaarmut köyünde Ş.A'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler daha sonra yanındaki odunluğa da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eskipazar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri