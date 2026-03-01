Karabük'te 2 katlı ahşap ev ve odunluk yandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.





Kabaarmut köyünde Ş.A'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





Alevler daha sonra yanındaki odunluğa da sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Eskipazar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

