AK Parti Karabük İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Mustafa Tekelioğlu, 28 Şubat 'postmodern darbesi'nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.





Tekelioğlu, yaptığı açıklamada, darbe ve darbeci zihniyetleri kınadıklarını belirterek, "Amaçları itibarıyla 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan, 15 Temmuz neyse, 28 Şubat da aynı şekilde darbedir. Hatta siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbeden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.



Sürecin sonuçlarının nesiller boyunca sürmesinin amaçlandığını ve hesaplı şekilde kurgulandığını belirten Tekelioğlu, millet iradesine müdahale edildiğini, seçilmiş hükümetin görevden el çektirildiğini ve başörtülü kadınlar başta olmak üzere dindar kesimlere yönelik uygulamalar yapıldığını kaydetti.



Tekelioğlu, AK Parti olarak darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:





"İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz."



Öte yandan İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın 28 Şubat'ın 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca oluşturulan anı defterine yazdığı metinle yaşadığı döneme dair duygu ve düşüncelerini paylaştığı kaydedildi.

