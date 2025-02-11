Karabük'te telefonla dolandırılan kişi polise şikayette bulundu

Karabük'te bir kişi telefonla dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu.

Kentte yaşayan Orhan T. (60) sosyal medya üzerinden kadın olduğunu belirtilen bir kişiyle yazışmaya başladı.

Görüşmeyi cep telefonundaki sohbet uygulamasından sürdüren Orhan T'yi bir süre sonra kendisini arabulucu olarak tanıtan bir kişi aradı.

Arayan kişi, Orhan T'ye uygunsuz sohbet içeriği ve fotoğraf paylaşımı nedeniyle hakkında şikayetçi olacaklarını, 145 bin lira verilmesi halinde şikayetten vazgeçeceklerini söyledi.

Hesabındaki 50 bin lirayı bildirilen hesaba gönderen Orhan T, 95 bin lira kredi çekmek için bankaya gitti.

Kredi çekmek için bankada beklediği sırada Orhan T'nin telefon görüşmelerinden şüphelenen bir kişi, durumu polise bildirdi.

Bankaya gelen polis ekipleri, Orhan T'ye dolandırıldığını söyleyerek 95 bin lira kredi çekmesini engelledi.

Polis merkezine giden Orhan T. telefon dolandırıcılarının yakalanması için şikayette bulundu.