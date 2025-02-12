Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:02 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından sahnelenen "Usta" adlı tek kişilik tiyatro gösterimiyle Sultan 2. Abdülhamid Han anıldı.

        KBÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, tiyatroseverlerden ilgi gördü.

        İki seans halinde sahnelenen oyunun akşam gösterimine KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve eşi Ebru Kırışık, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş'ın yanı sıra akademisyenler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

        "Usta" oyunu, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik döneminden itibaren Osmanlı'nın son yıllarına kadar uzanan yaşam öyküsü anlatılıyor.

        - Ressam Prof. Dr. Basri Erdem, KBÜ öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi, Ressam Prof. Dr. Basri Erdem'in liderliğinde baskı resim tekniklerini öğrenme fırsatı sunan çalıştaya ev sahipliği yaptı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, fakültenin akademik personeli ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

        Çalıştayda, sanatçı Basri Erdem baskı resim tekniklerini açıklayarak, öğrencilere uygulamalı deneyimler sundu.

        Katılımcılar, baskı resim sürecinin matematiksel gelişim aşamalarını keşfetme ve teknikleri derinlemesine öğrenme fırsatı buldu.

        Çalıştayın sonunda, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun tarafından Prof. Dr. Basri Erdem'e teşekkür belgesi takdim edildi.

        - Basri Erdem'in baskı resim sergisi KBÜ'de izlenime sunuldu

        Prof. Dr. Basri Erdem'in baskı resim koleksiyonu, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) sanatseverlerle buluştu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesinde açılan sergiye akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler yoğun katılım sağladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, "Baskı tekniklerinin zorluğunu ve eserlerin kıymetini ancak uygulayarak anlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

        Erdem, bugüne kadar 14 farklı üniversitede eserlerinin sergilendiğini belirterek, gençlerin sanata ilgisini artırmayı ve baskı resim sanatını daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediğini kaydetti.

        Erdem'in eserlerinin yanı sıra dünya müzelerinden edindiği taşbaskı, linol baskı, ağaç baskı, serigrafi ve dijital baskı gibi farklı tekniklerde üretilmiş çalışmaların da yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        "Hygge'yi Hollywood'a getireceğiz"
        "Hygge'yi Hollywood'a getireceğiz"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!

        Benzer Haberler

        Karabük'te asayiş
        Karabük'te asayiş
        Karabük'te yola çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te yola çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya basın mensuplarıyla buluştu
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya basın mensuplarıyla buluştu
        Karabük'te telefonla dolandırılan kişi polise şikayette bulundu
        Karabük'te telefonla dolandırılan kişi polise şikayette bulundu
        Karabük Üniversitesinin "Napoli Usulü Pizza Atölyesi" yoğun ilgi gördü
        Karabük Üniversitesinin "Napoli Usulü Pizza Atölyesi" yoğun ilgi gördü
        Karabük Üniversitesi "Aile Yılı" için projeler üretecek
        Karabük Üniversitesi "Aile Yılı" için projeler üretecek