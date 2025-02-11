Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya basın mensuplarıyla buluştu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, 2024 yılında yapılan ve 2025 yılında yapılması planlanan projeleri anlattı.

Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Çetinkaya, 2025 yılında 35'e yakın projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Karabük'te projelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Çetinkaya, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çetinkaya, "Karabük'te 866 konutun temelini attık. Haziran ayında hızlı şekilde katların yükseldiğine tüm Karabük şahit olacak." dedi.

Şehir merkezindeki sosyal hayatı ve dönüşümü tetikleyecek en büyük etkenlerden birini fakülte olarak öngördüklerini dile getiren Çetinkaya, bununla ilgili yer tahsis edildiğini ifade etti.

Terminal yenileme çalışmalarına da değinen Çetinkaya, terminalde köklü değişimler yapacaklarını belirtti.

Çetinkaya mayıs-haziran aylarında kitap şenliği düzenlemeyi düşündüklerini aktararak, bununla igili fuar ve etkinlik alanı projesi üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.