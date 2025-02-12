Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:29 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        ABONE OL

        Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de görüldü.

        Kocaeli'de kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürdü.

        Yağış nedeniyle trafik ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları, kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 235 araç ve iş makinesi, 440 personelle özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı 24 saat küreme ve tuzlama çalışması yapılarak yollar açık tutuluyor.

        Ekipler, yayaların gidecekleri yerlere sorunsuz ulaşması için de küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Kocaeli genelinde kapalı yol bulunmazken, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça araçla yola çıkılmaması ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te asayiş
        Karabük'te asayiş
        Karabük'te yola çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te yola çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya basın mensuplarıyla buluştu
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya basın mensuplarıyla buluştu
        Karabük'te telefonla dolandırılan kişi polise şikayette bulundu
        Karabük'te telefonla dolandırılan kişi polise şikayette bulundu
        Karabük Üniversitesinin "Napoli Usulü Pizza Atölyesi" yoğun ilgi gördü
        Karabük Üniversitesinin "Napoli Usulü Pizza Atölyesi" yoğun ilgi gördü