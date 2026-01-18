Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 109 köy yolunun 7'si açıldı

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 109 köy yolundan 7'si, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 15:04 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:04
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 109 köy yolunun 7'si açıldı
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 109 köy yolundan 7'si, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 109 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

        Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 102'ya düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 30 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

