        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te emekli olan 39 yıllık öğretmene duygusal veda

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde emekli olan 39 yıllık öğretmen Ali Paşa Birincioğlu için öğrenciler ve meslektaşları tarafından veda etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:52 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:52
        Karabük'te emekli olan 39 yıllık öğretmene duygusal veda
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde emekli olan 39 yıllık öğretmen Ali Paşa Birincioğlu için öğrenciler ve meslektaşları tarafından veda etkinliği düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde görev yapan 65 yaşındaki Birincioğlu, 39 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

        Erzurum Atatürk Üniversitesinden 1984'te mezun olan Birincioğlu, 1987’de Safranbolu Lisesi’nde göreve başladı. Ardından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde 25 yıl görev yaparak 39 yıllık meslek hayatını tamamladı.

        Birincioğlu için öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Okul koridorlarında alkışlarla karşılanan Birincioğlu, vedalaşarak okuldan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

