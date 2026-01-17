Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te aranan 82 kişi yakalandı

        Karabük'te düzenlenen asayiş uygulamalarında aranan 82 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:48 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te aranan 82 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen asayiş uygulamalarında aranan 82 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-16 Ocak tarihlerinde kent merkezinde asayiş uygulamaları, şok denetimler ve devriye hizmetleri yürütüldü.

        Denetim ve kontrollerde, 3 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve "6136 Sayılı Kanun" kapsamında bıçak ele geçirildi.

        Tutuklanmasına yönelik yakalama kararı bulunan 27 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi olmak üzere 82 kişi de yakalandı.

        Öte yandan 84 kişiye ise "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu"nun ilgili maddeleri gereğince 351 bin 232 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu
        Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu
        Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 632 oldu
        Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 632 oldu
        Karabük'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karabük'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kamyonet ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kamyonet ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        40 yıllık eğitimcinin meslek hayatı alkışlarla son buldu
        40 yıllık eğitimcinin meslek hayatı alkışlarla son buldu
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu