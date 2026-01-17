Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:57 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:00
        Karabük'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        U.K. idaresindeki 78 AE 996 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Musalla Mahallesi mevkisinde Y.Ş. yönetimindeki 35 HZG 43 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki A.Ö. ve M.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

