Karabük'te iki sağlık yatırımının ihalesi yapıldı

Karabük'te Eskipazar Devlet Hastanesi ile Safranbolu Sağlık Kompleksinin ihalelerinin gerçekleştirildiği bildirildi.



AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, yaptığı açıklamada, Safranbolu Sağlık Kompleksi ihalesinin İl Özel İdaresince Eskipazar Devlet Hastanesi ihalesinin ise Sağlık Bakanlığınca yapıldığını kaydetti.





Eskipazar'da inşa edilecek 25 yataklı devlet hastanesinin toplam 7 bin 513 metrekare inşaat alanına sahip olacağını belirten Şahin, zemin artı 2 katlı olarak yapılacağını ifade etti.



Şahin, ihalenin ardından sözleşmenin imzalanmasını takiben 10 gün içinde yer teslimi yapılacağını aktararak, işin süresinin yer tesliminden itibaren 450 takvim günü olacağını, sürecin Sağlık Bakanlığının kontrollüğünde ve ilgili müdürlüklerle koordinasyon içinde yürütüleceğini kaydetti.



Yeni hastane binasında kapalı otopark ve diyaliz merkezinin de yer alacağını belirten Şahin, yapının altyapı ve ulaşım kolaylığı açısından modern anlayışla projelendirildiğini ifade etti.



Safranbolu’da hayata geçirilecek Sağlık Kompleksinin Bağlarbaşı–Harmanlar mevkisinde inşa edileceğini vurgulayan Şahin, kompleks bünyesinde 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yer alacağını bildirdi.



Söz konusu merkezlerde koruyucu sağlık hizmetleri, tarama ve danışmanlık hizmetleri, acil sağlık müdahaleleri ile sağlıklı yaşam destek programlarının sunulacağını kaydeden Şahin, her iki projede de yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacağını belirtti.



Şahin, inşaat süreçlerinin tamamlanmasıyla Karabük'te sağlık hizmetlerinin daha güçlü ve nitelikli hale geleceğini ifade ederek, yatırımların Karabük'e hayırlı olmasını diledi.



AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da sağlık yatırımlarının Karabük'ün tüm ilçelerine değer kattığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve nitelikli şekilde ulaşabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yatırımlar, Karabük'ün geleceği açısından son derece önemlidir." ifadesini kullandı.



AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da yapılan yatırımların güçlü koordinasyonun ürünü olduğunu belirterek, "Genel merkezimiz, milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerimizle uyum içinde çalışıyoruz. Karabük'ümüze kazandırılan bu sağlık yatırımlarının hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



