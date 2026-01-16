Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:28 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Saha faaliyetleri sonucu il merkezinde durumundan şüphelenilen A.C, G.S. ve B.C'nin üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda 52 bin sentetik ecza ve 1,37 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Karabük'te tarihi cami yangında kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te tarihi cami yangında kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te 450 yıllık ahşap cami alevlere teslim oldu
        Karabük'te 450 yıllık ahşap cami alevlere teslim oldu
        Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, Karabük'te başladı
        Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, Karabük'te başladı
        Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te başladı
        Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te başladı
        Kar altında İstiklal Marşını okuyan öğrenciye Başkan Çetinkaya da kayıtsız...
        Kar altında İstiklal Marşını okuyan öğrenciye Başkan Çetinkaya da kayıtsız...
        Sakarya ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi
        Sakarya ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi