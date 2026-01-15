Habertürk
        Sakarya ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi

        Sakarya ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi

        Sakarya, Karabük, Düzce ve Kocaeli'de Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 21:07 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:07
        Sakarya ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi
        Sakarya, Karabük, Düzce ve Kocaeli'de Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sapak ve Abdülhamit Camisi'nde programlar gerçekleştirildi.

        Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        - Karabük

        Karabük'te müminler camileri doldurdu.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Safranbolu Dedeoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okundu.

        Namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Düzce

        Miraç Kandili dolayısıyla Düzce genelinde camilerde program yapıldı.

        Akçakoca ilçesinde vatandaşlar Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Akşam ezanının ardından camiye gelen cemaat, namaz kılarak dua etti.

        Gölyaka Merkez Camisi'nde ise düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi.

        Program, ilahiler ve ikramlarla sona erdi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de kandil dolayısıyla başta tarihi Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camileri olmak üzere kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.

        Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı.

        Camilerde, kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

