        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te yoldan çıkarak tarlaya giren ve yaklaşık 50 metre takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 19:41 Güncelleme: 15.01.2026 - 19:41
        Merkeze bağlı 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nden Kapullu Mahallesi yönüne giden E.K. idaresindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Araç, yaklaşık 50 metre boyunca takla attıktan sonra düz şekilde durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

