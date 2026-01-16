Habertürk
        Karabük'te tarihi cami yangında kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında tarihi cami kullanılamaz hale geldi.

        16.01.2026 - 15:55
        Karabük'te tarihi cami yangında kullanılamaz hale geldi
        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında tarihi cami kullanılamaz hale geldi.

        Ovaşeyhler köyü Gemicioğlu Mahallesi'ndeki ahşap Elekler Camisi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Eflani ve Safranbolu belediyeleri itfaiye ekipleri, jandarma ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

        Yangın sırasında cuma namazını kılmak için camide bulunanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.

        Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Bulut, AA muhabirine, yangının cuma namazı sırasında çıktığını, 450 yıllık caminin vakıflara kayıtlı olduğunu söyledi.

