        Karabük Haberleri

        Karabük'ten Adana'ya atanan Vali Yavuz için uğurlama töreni düzenlendi

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Karabük'ten Adana'ya atanan Vali Mustafa Yavuz, kentten uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:21 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:21
        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Karabük'ten Adana'ya atanan Vali Mustafa Yavuz, kentten uğurlandı.

        Vali Yavuz, Karabük Valiliği'nde düzenlenen veda programında mesai arkadaşları, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar tarafından dualar ve gözyaşları eşliğinde uğurlandı.

        Programdaki konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz, Karabük'te görev yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

        Karabük'ün 1995'te il statüsü kazandığını hatırlatan Yavuz, kendisinin Karabük'ün 10. valisi olarak yaklaşık 2 yıl 5 ay görev yaptığını belirtti.

        Yavuz, yerel yönetimler, kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve Karabüklü vatandaşlarla omuz omuza vererek şehrin gelişimi, kalkınması, huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını belirterek, Karabük'e hizmet eden tüm kamu görevlilerine, mesai arkadaşlarına ve sivil toplum temsilcilerine teşekkür etti.

        Yavuz, "Bu şehirde görev yapmak benim için her zaman çok kıymetli olacak. Karabük'ü ve Karabüklü hemşehrilerimizi hiçbir zaman unutmayacağım." dedi.

        Konuşmasında helallik isteyen Yavuz, Karabük için her zaman güzel haberler temenni ettiğini dile getirdi.

