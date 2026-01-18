Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 94-65 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 16:18 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:18
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 46-26 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 94-65 kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

