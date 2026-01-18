Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te kar nedeniyle kapalı olan 102 köy yolunun 23'ü açıldı

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 102 köy yolundan 23'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 22:07 Güncelleme: 18.01.2026 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kar nedeniyle kapalı olan 102 köy yolunun 23'ü açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 102 köy yolundan 23'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 102 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

        Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 79'a düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 30 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü
        Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü
        Safranbolu'nun tarihi konakları karla kaplandı
        Safranbolu'nun tarihi konakları karla kaplandı
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 109 köy yolunun 7'si açıldı
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 109 köy yolunun 7'si açıldı
        Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, Karabük'te sona erdi
        Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, Karabük'te sona erdi
        Karabük'te kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı
        Karabük'te kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı