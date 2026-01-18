Karabük'te kar nedeniyle kapalı olan 102 köy yolunun 23'ü açıldı

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 102 köy yolundan 23'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 102 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 79'a düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 30 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.

