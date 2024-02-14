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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan esnaf ziyareti

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:05 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:10
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan esnaf ziyareti
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, esnaf ziyaretinde bulundu.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Burada talep ve istekleri dinleyen Çetinkaya, çaldıkları kapılarda vatandaşın ilgi ve alakasının fevkalade yerinde olduğunu kaydetti.

        Çetinkaya, iyi bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Bu yolculuğun sonu hizmet olacak. Karabük önümüzdeki 5 yılda ihya olacak. Çağın gereksinimlerini karşılayan modern yaşama alanlarıyla donatılmış, kültür sanat faaliyetlerinin bol bol olduğu, sosyal alanların oluşturulduğu bir Karabük için yola çıktık. Görüyoruz ki halkımızın da böyle bir Karabük beklentisi var. Bizlerde önümüzdeki 5 yıl Karabük'ü inşa edeceğiz, hem de birlik ve beraberlik içerisinde olup gönülleri de ihya edeceğiz. Mükemmel bir 5 yıl hemşehrilerimizi bekliyor."

        Karabük'te vatandaşın saha ve gönül belediyeciliği istediğine değinen Çetinkaya, "Arazide gezen belediye başkanı istiyor. Bizde bunu fazlasıyla hemşehrilerimize vereceğiz. Önümüzdeki 5 yıl hem mahallelerimiz hem sokaklarımızı, yaşam alanlarımızı yakışır hale getireceğiz. Biz taze kan olarak, Özkan Çetinkaya olarak sahaya ineceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, Karabük'te 15 yılın ardından hükümet belediyeciliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, halkın da omuz omuza verilip kente hizmet gelmesini istediğini kaydetti.

        AK Parti'nin siyasi söylem değil, icraat partisi olduğunu vurgulayan Çetinkaya, Karabüklülerin taleplerini karşılayan projeleri gelecek günlerde sunacaklarını bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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