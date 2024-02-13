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        Karabük'te "Takım Çalışması ve İnovatif Liderlik Eğitimi" programı düzenlendi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işbirliğiyle "Takım Çalışması ve İnovatif Liderlik Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:32
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        Karabük'te "Takım Çalışması ve İnovatif Liderlik Eğitimi" programı düzenlendi
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işbirliğiyle "Takım Çalışması ve İnovatif Liderlik Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, iki kurumun işbirliği içerisinde birlikte gelişmesi ve güçlenmesini hedeflediklerini vurguladı.

        Programla kurumların insan kaynaklarını geliştirmeyi ve takım çalışması başarısını artırmayı amaçladıklarını belirten Kırışık, şunları kaydetti:

        "Gelişmiş ülkeler sanayide bilim merkezli yönetim ve üretim faaliyeti gerçekleştiriyor. Ülkemizde de bilim merkezli, üniversite odaklı üretim geliştirme sürecini sürdürülebilir hale getirmeyi planlıyoruz. Bu süreci KARDEMİR ile yönetmek ve yürütmek istiyoruz. Özellikle KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. İsmail Demir hocamızın sürece çok büyük katkılar ve destekler sunduğunu görüyoruz. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyorum."

        Karabük Üniversitesi akademik personelinin yanı sıra KARDEMİR çalışanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, takım çalışması dinamikleri, inovatif liderlik stratejileri ve işbirliği temelli çözüm odaklı yaklaşımlar ele alındı.

        Üniversite ile sanayi arasındaki ilişkilerin güçlenmesini sağlayarak bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, eski Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Kardemir Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi ile KBÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı Ankara Medipol Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cevat Özarpa, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam da katıldı.

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