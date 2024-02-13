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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan esnaf ziyareti

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:41
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan esnaf ziyareti
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, esnaf ziyaretinde bulundu.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında 100. Yıl Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Burada talep ve istekleri dinleyen Çetinkaya, Karabük'te hizmet belediyeciliğini ön plana çıkaracaklarını bildirdi.

        Çetinkaya, gittikleri her yerde büyük sevgi seliyle karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın güler yüzü bizleri daha da heyecanlandırıyor. Karabük artık AK Parti belediyeciliği ile arzuladığı ve yaşanabilir kente kavuşacak. İnsanların yaşamını kolaylaştıracak yerinde yatırımlarımız, bizim dönemimizde hız kazanacak. Vatandaşlarımızın sosyal manada mutluluklarını artıracak, huzurlu, sağlıklı kentte yaşamalarına imkan sağlayacak projelerimizi hayata geçirmek için gün sayıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı sayesinde sosyal, kültürel ve sportif manada güzel çalışmalar hayat bulacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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