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        Karabük'te hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:34 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:38
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        Karabük'te hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

        Karabük-Kastamonu kara yolu Kadıbükü köyü mevkisinde U.O. idaresindeki 41 ASK 885 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan S.O. yaralandı.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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