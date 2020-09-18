Pozitif vakalarının görüldüğü iki mahalle karantinaya alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde korona virüs vakasının görüldüğü 2 bin nüfuslu iki mahalle karantina altına alındı.

Karabük Valiliği, Yenice ilçesi Yirmibeşler ve Menderes Mahallesi’nin birden fazla Covid19 pozitifli vakaların bulunması ve temaslı sayının fazlalığından dolayı 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı. Açıklamada, “Covid19 enfeksiyonun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ilçedeki Yirmibeşler ve Menderes mahallelerine 19 Eylül 2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 2 Ekim 2020 tarihi saat 24.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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