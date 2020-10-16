Karabük’te işe gelmeyen şahıs evinde ölü bulundu

Karabük’te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Olay merkez ilçeye bağlı Kılavuzlar mahallesinde meydana geldi. Evine gittikten sonra iş yerine gelmeyen T.Y.’yi merak eden oğlu cep telefonu ile aradı. Babasından haber alamayan genç dükkandan aldığı anahtar ile babasının kaldığı eve gitti. İçeriye girdikten sonra banyo kısmında babasının hareketsiz bir şekilde yattığını gören evlat durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde T.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından T.Y’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ölen şahsın üzerinde herhangi bir kesici alet izine, ateşli silahla yaralanmasına rastlanmadığı ve darp cebir izi görülmediği tespit edildi.

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