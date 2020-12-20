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Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü Diyetisyen Ezgi Çelik: “Çocuklar ya da yetişkinler yemeklerini yerken televizyon, tablet, telefon ile meşgul olmamalı” “Yiyecekleri iyi ve kötü olarak kodlamayacağız”

İHA

Karabük'te bir spor salonunda çalışan diyetisyen Nurdan Ezgi Çelik, pandemi sürecinde de yiyeceklerin iyi ve kötü olarak kodlanmaması gerektiğini, önemli olanın porsiyon kontrolü olduğunu söyledi.

Pandemide de beslenmede önemli olan şey porsiyon kontrolü Diyetisyen Ezgi Çelik: “Çocuklar ya da yetişkinler yemeklerini yerken televizyon, tablet, telefon ile meşgul olmamalı” “Yiyecekleri iyi ve kötü olarak kodlamayacağız”

Karabük’te bir spor salonunda çalışan diyetisyen Nurdan Ezgi Çelik, pandemi sürecinde de yiyeceklerin iyi ve kötü olarak kodlanmaması gerektiğini, önemli olanın porsiyon kontrolü olduğunu söyledi.
Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2014 yılı mezunu olan Nurdan Ezgi Çelik, evde geçirilen günlerde tüketilecek ürünlerin ne olduğundan çok ne kadar tüketildiğinin önemli olduğunu dile getirdi. 100. Yıl Mahallesi’nde bir spor salonunda çalışan Çelik, pandemi sürecinde insanların evlerinde kendilerinin ekmek ve hamur işi yaptıklarını ve çocukların okulda ve dışarda daha çok abur cubur tüketirken evde olan hamur işi ürünlerini tükettiklerini belirterek, “Kişilerin bunları kısıtlamasındansa porsiyon kontrolünü yapmalarını öneriyorum. Yine evde kek pişebilir ama kekten çocuk bir dilim yedikten sonra ertesi güne kalan dilim hakları bırakılabilir. Sınırsız tüketimin bu şekilde biraz önüne geçilebilir. Özellikle o öğünü yaparken kişi farkındalıkla yemeli. Çocuklar ya da yetişkinler yemeklerini yerken televizyon, tablet, telefon ile meşgul olmamalı. O öğüne odaklanmalı” dedi.

“Her öğünde mutlaka protein yer almalı”
Öğünlerde tabak modelinin kullanılmasını tavsiye eden Çelik, “Tabağımızın yüzde 50’si sebze grubundan, yüzde 25’i protein içeren süt, yoğurt, et, tavuk, balık gibi gruptan, yüzde 25’i de tahıl grubu dediğimiz çorba olabilir, ekmek olabilir, pilav, makarna olabilir. Böyle bir öğün tabağı planlanabilir. Her öğünde mutlaka protein yer almalı. Protein bizim açlık hormonu olan ghrelin hormonunu azaltır. Haliyle daha uzun süre tok kalmamızı sağlayacaktır. Bir öğün içerisinde bir dilim kek koyuluyorsa bir bardak ayran koyabiliriz, süt koyabiliriz. Bu şekilde öğün içine bir şekilde protein koymuş oluruz” ifadelerini kullandı.
Çelik, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları olsa da spor yapılabileceğini ifade ederek, “Şu anda spor salonuna gitmeye çekinen biri için kısıtlamanın olduğu saatler dışında yürüyüş yapılabilir. Hava şartları elverişliyse bisiklete binilebilir. Evden çıkamayan ya da küçük çocuğu olan varsa internetten videolar ya da uygulamalardan yararlanılabilir” şeklinde konuştu.

“Önemli olan porsiyon kontrolü”
Yiyeceklerin iyi ya da kötü olarak kodlanmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, “İyi ve kötü olarak kodladığımızda psikolojik olarak suçluluk, kendimizi kötü hissetme, yeri geldiğinde utanma duyguları hissedilebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için de yiyecekleri iyi ve kötü olarak kodlamayacağız. Tek yasaklayabileceğimiz daha doğrusu uzak durmamız gereken şeyler paketli yiyecekler. Paketli yiyeceklerden uzak durduğumuz sürece evde yaptığımız poğaçayı da, pastayı da, keki de yiyebiliriz. Porsiyon kontrolü bizim için temelde yer almalı” diye konuştu.
Evde kalınan günlerde artık daha fazla film ve dizi izlerken bir şeyler yeme isteği ile ilgili olarak ise Çelik şunları söyledi:
“Genelde yanımızda bulundurduğumuz evde yapılacak patlamış mısır, çerez olabilir. Bunlar da büyük bir kase değil de küçük bir kase alarak en azından kontrollü ilerlenebilir. Meyve tabağı hazırlıyorsak elma ve portakal dilimlerinin arasına biraz da havuç dilimi koyarak hem kalorisi düşük hem de sağlıklı bir tabak hazırlayıp bu şekilde bir alternatif oluşturulabilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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