Balkondaki ağa takılan güvercini itfaiye kurtardı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın 4. Katındaki evin balkonunda bulunan ağa takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi’nde bir apartmanın 4. Katındaki evin balkonunda bulunan ağa güvercin takıldı. Güvercinin sesini duyan vatandaşlar durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler evde kimsenin olmaması üzerine yan dairedeki evin balkonundan uzanarak mahsur kalan güvercini kurtardı.

Çırpınmadan dolayı yaralanan güvercin Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilere tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.