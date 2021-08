MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal oldu MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal: "Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda işlemeyi ve üretmeyi sürdüreceğiz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin her şehrinin kendine has değerlerini dünyaya çok iyi anlatılması gerektiğini, yeni dünya düzeninde devletlerin değil şehirler yarışacağını belirtti.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Covid19 pandemisinin dünyada bir panik ve şok dalgası oluşturduğunu belirterek, “Bütün ülkeler toparlanma sürecine girebilmek için adeta çırpınıyorlar, yeni stratejiler uyguluyorlar. Diğer yandan da şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Pandeminin hastalıkla ilgili etkileri bitse bile dünya artık yeni bir iktisadi düzene, yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde. Dolayısıyla bizler artık gelişimin büyümenin yeni modellerin yani yeni dünya düzenin iş geliştirme modellerini takip etmek durumundayız” dedi.



“Gelecekte devletler değil şehirler yarışacak”

Bunun için doğru yatırımların, doğru şekilde çekilmesi, doğru yerlere aktarılması, yabancı yatırımcılara ulaşılarak yönlendirilmelerini sağlamak gerektiğini ifade eden Kaan, “Bunun yanında bir de ülkemizin her şehrini kendine has değerlerini dünyaya çok iyi anlatmamız gerektiğini de söylemek istiyorum. Gelecekte devletler değil şehirler yarışacak diyoruz. Bu nedenle bölgesel ekonomilerin şehir ekonomilerinin oluşturulmasını esas görüyoruz. Böylece kendi kendine yeten, kendi varlıklarını değere dönüştüren kentlerimiz olacaktır. Hamburg 70 kilometre denizden içerde. 5 bin 175 kilometre Hamburg’un civarında kanal var ama bugün Türkiye’de Kanal İstanbul’u tartışıyoruz. Toplamda 45 kilometrelik bir mesafe yapılsın mı yapılmasın mı diye. Yani sanayileşmenin icrası açısından illerin ekonomisini canlandırmak açısından neler yapıyor. Bugün Hamburg dediğiniz yaklaşık 120 milyar dolarlık Gayrisafi Milli Hasıla’ya sahip. Öncelikle zihniyet değişimi olmalıdır. Yatırımın sadece belli bir ülkelerdeki iş şirketlerinin ortak olarak ülkeye çağırmak şeklinde değil. Türkiye’yi yatırım pazarı olarak lanse etmek şeklinde ifade etmek gerektiğini söylüyorum. Bu şekilde de özellikle Kobi unsurlarının sağlıklı bir şekilde büyüterek ölçek ekonomisinin avantajları ile yabancı ortakları ve fon sahiplerini buluşturmak gerektiğini de söylemek istiyorum” diye konuştu.

Ülke ticaretinin ilk çeyreğinde yüzde 7’lik bir büyüme sağlandığını aktaran Kaan, “Bunu pandemiden çıkış olarak görüyoruz. İkinci çeyrekteki büyüme rakamının yüzde 15’in üzerine çıkacağını söylemek istiyorum. Yaklaşık yüzde 17 gibi bir beklentimiz var. O da geçen senenin baz etkisiyle oluşacak. Bunun sürdürebilir olması için bizim üretimi temel esas olarak zihnimize yerleştirmek olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tek liste ile gidilen seçimlerde yapılan açık oylama sonucunda Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, MÜSAİD’ın yeni başkanı oldu.

Teşekkür konuşmasında MÜSİAD’ın kurumun bütüncül kalkınmayı sağlayabilmenin önemli koşullarından biri olan bölgesel kalkınmada kilit noktada olduğunu dile getiren Cengiz Ünal ise şunları söyledi:

“Faaliyetlerimizi gönüllülük tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürüyoruz. Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer almasını amaçlayan bir perspektifle çalışıyoruz. Ana faaliyet alanımız ise ekonomik büyüme, bölgesel kalkınma ve sosyal gelişme. Dünyada güçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Ekonomide ve ticarette rekabet koşulları değişiyor. "Bambaşka bir dünya düzeni kuruluyor.”

MÜSİAD’ın ‘Güneş Katmanlı’ yapı modeli ile kendini 2023'e hazırladığını aktaran Ünal, “Bizler yeni dönemde de sahanın nabzını tutarak toplamış olduğumuz bütün verileri başta üyelerimiz olmak üzere ülkemizin menfaatleri doğrultusunda işlemeyi ve üretmeyi sürdüreceğiz. Bizler ülkenin içinde bulunduğu realitenin farkındayız. Önümüzdeki zorlu süreci doğru okuyor, analiz ediyoruz. İş insanları olarak bu sürecin nasıl atlatacağımızı da iyi tahlil ediyoruz. Cesur olacağız yatırımlardan ve ticari faaliyetlerimiz çeşitlendirmekten asla korkmayacağız” şeklinde konuştu.

Karabük'te iş insanlarına hizmet üreteceklerini dile getiren Ünal, "Tüm Karabüklü hemşerilerimiz birlik olmaya beraber olmaya güçlü bir takım olarak çalışmaya davet ediyorum. Biz burada iş insanlarımıza hizmet üreteceğiz. Özellikle Karabük'ten ne alırız değil, Karabük'te ne yapabiliriz anlayışı içerisinde olacağız. Karabüklü iş insanlarımız da bir araya gelerek ortak bir akıl da konsorsiyumu oluşturup iş ve istihdama yönelik bir üretim merkezini hayata geçireceğiz. Kısaca üretmek için var olacağız. İnsan odaklı ve her şey Karabük için anlayışıyla hareket edeceğiz. Öteleyen veya ötekileştiren değil, birleştiren ve kucaklayan bir anlayış içerisindeyiz. Yol haritamızın temelinde birlik ve beraberlik vardır. Gönlümüz açık, kapımız açıktır" dedi.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Cengiz Ünal, Remzi Özçelik, Orhan Esen, Suat Aksu, Aydın Saray, Şenol Kuru, Murat Sönmez, Mustafa Köşker, Fatih Erdem ve Uygar Çelen As."

