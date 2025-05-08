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        Haberler Gündem Karabük'te 12 sikke ele geçirildi - Güncel haberler

        Karabük'te 12 sikke ele geçirildi

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde farklı dönemlere ait 12 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 21:00 Güncelleme: 08.05.2025 - 21:00
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        Karabük'te 12 sikke ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 12 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi.

        Şüpheli E.P. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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