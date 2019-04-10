Mantar zehirlenmeleri, havaların ısınmasıyla birlikte artış göstermeye başladı. Yüksek ölüm riskine rağmen doğadan toplayarak mantar tüketme alışkanlığı maalesef her yıl çok sayıda kişinin hayatına mal oluyor.
BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Ölüm ya da karaciğer yetmezliği ile sonuçlanan zehirlenmeler bulantı, kusma, ishal, ateş, giderek artan şuur kaybı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Karaciğer nakli mantar zehirlenmelerindeki ölüm oranını en aza indiriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, mantar zehirlenmeleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
ÖLÜMCÜL OLABİLİR
Mantar, ilkbahar ve sonbahar gibi yağmurun fazla olduğu dönemlerde doğada yetişmektedir. Mantarın zehirli olup olmadığını anlamak tecrübe gerektirir. Tıbbi açıdan çok tehlikelidir. Zehirli mantarın tek bir tanesi bile kişiyi karaciğer yetmezliğine, ağır karaciğer komasına ve tedavi edilmediğinde ölüme götürebilmektedir. Bu dönemde genelde toplu şekilde yenildiği için aile facialarıyla karşılaşılmaktadır. Bunların bir kısmı tedaviyle geri döndürülebilirken bir kısmında karaciğer nakli gerekmektedir. Karaciğer nakli olamayan hastalarda ölüm oranı yükselmektedir. Mantar tüketildikten sonra bulantı, kusma, ishal, ateş, giderek artan şuur kaybı gibi ilk birkaç gün içerisinde gelişebilen belirtiler görülmektedir. Bu dönemde müdahale edilmezse hasta kaybedilebilir.
KARACİĞER DÜŞMANI
İlaç tedavisine rağmen durumu düzelmeyen hastalar için karaciğer nakli hayat kurtarıcı olabilmektedir. Nakilde toksik olan ve fonksiyonu tamamen bitmiş olan karaciğer çıkarılarak yerine yeni bir karaciğer nakledilmektedir. Nadiren eğer kanda hala toksikler varsa takılan karaciğerde de karaciğer yetmezliği oluşabilmektedir. Nakil gerektirecek hasarda olmayan zehirlenmelerde ise önleyici birtakım tedaviler verilebilmekte, karaciğerin temizlenmesi için gerektiğinde diyaliz yapılabilmektedir. Tedavi sürecinde bazen hastanın şuuru bozulabilirken bazen de kan değerleri medikal tedavi ile toplanamayabilmektedir.
"HAYATINIZI RİSKE ATMAYIN"
Mantar zehirlenmelerinin önüne geçebilmek izin denetimden geçmiş gıdaları tüketmek gerekmektedir. Zehirli zehirsiz ayrımını yapabilmek oldukça zor olduğundan doğadan toplanan mantarların tüketilmesi ölümcül sonuçlara yol açabilir. Mantar zehirli ise karaciğeri mutlaka etkiler. Kişiye göre yansıması da farklı olabilmektedir. Bununla birlikte az ya da çok karaciğer hasarı mutlaka yaşanmaktadır.
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