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Karadeniz'den Çin'e ihracat geçen yıl yüzde 40 arttı

Karadeniz'deki 18 ilden geçen yıl Çin'e yapılan ihracat yüzde 40 artarak 218 milyon 643 bin 561 dolara ulaştı.

Karadeniz'den Çin'e ihracat geçen yıl yüzde 40 arttı
AA

Karadeniz'deki 18 ilden geçen yıl Çin'e yapılan ihracat yüzde 40 artarak 218 milyon 643 bin 561 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Karadeniz'den Çin'e 2020'de 141 bin 758 tonluk ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan da 218 milyon 643 bin 561 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden söz konusu ülkeye ihracat, 117 bin 636 tonluk ürün karşılığı 156 milyon 618 bin 980 dolar kazanılan 2019'a göre miktarda yüzde 20,5, değerde de yüzde 40 artış gösterdi.

- En fazla ihracat yapılan sektörler

Karadeniz'den geçen yıl Çin'e 17 sektörden ihracat gerçekleştirildi.

Bölgedeki 18 ilden 2020'de maden ve metaller, fındık ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller en fazla dış satım yapılan sektörler oldu.

Söz konusu dönemde 105 milyon 643 bin 730 dolarlık maden ve metaller, 8 milyon 562 bin 668 dolarlık fındık ve mamulleri ile 46 milyon 888 bin 817 dolarlık demir ve demir dışı metaller ihraç edildi.

Öte yandan Kastamonu, Rize ve Trabzon da 2020'de Çin'e en fazla dış satım yapılan 3 il oldu.

- "Çin'e yapılan ihracat Kovid-19 sürecine rağmen arttı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Karadeniz'den geçen yıl Çin'e yapılan ihracatın Kovid-19 sürecine rağmen arttığını söyledi.

Bölge ihracatı açısından Çin pazarını önemsediklerini dile getiren Kalyoncu, bu yıl özellikle bölgede üretilen ürünlerin Çin pazarına ihracatının gelişmesi konusunda ihracatçılarla çalışma yapacaklarını ifade etti.

Kalyoncu, ihracattan beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki dönemlerde Çin'e ihracatın çok daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz." dedi.

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