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KARADENİZBİRLİK ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Birliğimiz yönetim kurulu mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 2,20 lira olarak belirlemiştir." ifadesini kullandı

28.08.2018 - 16:08 | Güncelleme:

Erarslan, yazılı açıklamasında, geçen yıl ayçiçeği alım kampanyasının 1,70 liradan kapatıldığını hatırlattı.

Bu sezon birlik olarak 35-40 bin ton ürün almayı hedeflediklerini belirten Erarslan, şöyle devam etti:

"Ayçiçeği hasadı bölgemiz genelinde hızla devam etmektedir. Genel rekolte miktarı, ürünün verimi, dünya fiyatları, döviz kuru gibi birçok faktör bölgemiz için ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olmaktadır. Birliğimiz yönetim kurulu mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 2,20 lira olarak belirlemiştir. Piyasa şartları çerçevesinde birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı avans fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır. İlerleyen zaman içinde oluşan piyasa şartları çerçevesinde üreticiye ayrıca fiyat farkı ödemesi yapılacaktır."

Türkiye'nin yağlı tohum ihtiyacının üçte ikisinin yurt dışından karşılandığına dikkati çeken Erarslan, "Ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleridir. Türkiye yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde artırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin arttırılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Birliğin tüm kaynaklarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde seferber ettiğini aktaran Erarslan, yeni ürün ön alım fiyatının üreticiler ve Türk tarımı için hayırlı olmasını diledi.

 

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