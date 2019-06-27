Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan'a İtalya'dan büyük onur...

Murat Karahan, İtalya'da 100'üncü yılını kutlayan Verona Opera Festivali'nde 'Il Trovatore Operası', 'Carmen Operası', 'Tosca Operası ve 'Aida Operası'nda başrolleri seslendirecek. Karahan, Verona Opera Festivali boyunca 4 farklı eserin başrolünde 13 kez izleyiciyle buluşacak.

Murat Karahan, 27 Haziran ile 5 Temmuz, 9 Temmuz ve 12 Temmuz'da da 'Aida Operası' ile sanatseverlerin karşısında olacak. 20 Temmuz ve 26 Temmuz'da ise 'Il Trovatore Operası'nda 'Manrico' rolünü seslendirecek Karahan, İspanyol rejisör Hugo de Ana'nın sahneye koyduğu 'Carmen Operası' ve 'Tosca Operası'nda başrollere hayat verecek.

Murat Karahan, 'Carmen Operası'nda 'Don Jose'yi' 2 Ağustos 24 Ağustos, 27 Ağustos ve 4 Eylül'de; 'Tosca Operası'nda ise 'Cavaradossi'yi 29 Ağustos ve 6 Eylül'de seslendirecek. Karahan, La Repubblica Gazetesi'ne verdiği röportajda aşırı mutlu olduğunu belirterek, "Tarihi bir yerde olduğumun bilincindeyim. Operada rol alanlar tarafından alkışlandım. Bu demek oluyor ki yeterli bir İtalyancayla eseri söylemeyi başarıyorum. İtalya'da söylediğim her yerde beni dinlemeye geliyorlar. 'Cavalliere Rusticana'da rol aldığımda Palermo'daki Massimo Tiyatrosu'na dahi geldiler" dedi.