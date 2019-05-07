İddiaya göre, İspanya uyruklu erkek turistle ile Fransa uyruklu kadın turistlerin olduğu grup arasında tramvay sırasını nedeniyle tartışma çıktı. Tramvayda başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine İspanyol turist, iddiaya göre Fransız kadına İngilizce küfür etti. Bunun üzerine çıkan kavgada İspanyol turist, Fransız kadına yumruk attı. Başına darbe alan kadının çığlıkları sonrasında tramvayda bulunan vatandaşlar, saldırgan turisti dışarı çıkardı ve istasyondaki güvenlik görevlilerine teslim etti.

ÖNCE KAVGA ETTİLER SONRA BARIŞTILAR

Görevliler de turisti o esnada olay yerine yakın olan polis ekiplerinin yanına götürdü. Darp edilen Fransız kadın turist polis ekiplerinin yanına giderek şikayetçi olduklarını söyledi. Ancak kadın polise bir süre sonra ertesi gün İstanbul’dan ayrılacaklarını söyleyerek, saldırgan turistin kendisine özür dilemesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi. Bunun üzerine taraflar bir araya getirildi ve turist kadından özür diledi. Bu şekilde tatlıya bağlanan tartışmanın ardından turistler olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“ADAM BİR ANDA KADINA VURMAYA BAŞLADI”



Olayın yaşandığı anda tramvayın içerisinde olan Hakan Avcı, “Kadınlar tramvaya geç kaldı. Kadınlar bir anda kapıyı tutunca adam onlara bir şey söyledi. Daha sonra Karaköy’de inerken sanırım küfür etti ve kadınlardan birine vurmaya başladı. Ben de o esnada adamın elinden tuttum, bir anda birbirlerine girmişlerdi. Daha sonra güvenlik geldi ve olay bitti. Suçlu olan adamdı, kadınlara vurması kötü oldu. İkisi de yabancı uyrukluydu” dedi.



