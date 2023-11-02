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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:00
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.K, A.V, M.Ş. ve M.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 602 adet sentetik ecza, 23 adet ecstasy, 70 gram metamfetamin, 0,90 gram bonzai ve 0,38 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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