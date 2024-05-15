Karaman'da "Engelliler Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

Etkinliğe,Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, Kaymakam Fatih Erdoğan, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

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