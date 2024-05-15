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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı

        Kırıkkale'de evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı

        Kırıkkale'de evine giden koca, karısını başka bir adamla yakaladı. Olayın öfkesiyle adamı eline geçirdiği bıçakla, karısını boru anahtarıyla yaralayan koca, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bıçaklanan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 06:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 06:40
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        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
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        Kırıkkale'de H.Ç, evde birlikte yakaladığı İ.E'yi bıçakla, eşi F.Ç'yi ise boru anahtarıyla yaraladı. Koca gözaltına alınırken, eşinin durumunun iyi, İ.E'nin ise ağır olduğu öğrenildi.

        KARISINI, BAŞKA ADAMLA YAKALADI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Olay, gece saatlerinde Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen H.Ç, eşi F.Ç. ile İ.E'yi birlikte yakaladı.

        DHA'nın haberine göre; H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        BIÇAKLANAN ADAMIN DURUMU AĞIR

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kadının durumunun iyi, İ.E'nin ise ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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