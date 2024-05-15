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        Haberler Dünyadan Cannes Film Festivali, Altın Palmiye Onur Ödülü alan Meryl Streep'in gözyaşlarıyla başladı

        Cannes Film Festivali, Altın Palmiye Onur Ödülü alan Meryl Streep'in gözyaşlarıyla başladı

        Meryl Streep, 35 yıl önce 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildiği Cannes Film Festivali'nden bu defa Altın Palmiye Onur Ödülü'nü aldı. Ödülü takdim eden Juliette Binoche'nin gözyaşları içinde sarf ettiği övgü dolu sözler karşısında duygulanan Meryl Streep, "Yüzümden bıkmadığınız ve benden vazgeçmediğiniz için çok minnettarım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:33
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        Meryl Streep, 35 yıl sonra Cannes Film Festivali'ne döndü. Streep, 1988'de 'Evil Angels' filmiyle festivalde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.

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        Üç Oscar ödüllü ABD'li oyuncu, 2024 Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde sinemanın en prestijli ödüllerinden Altın Palmiye Onur Ödülü'nü (Palme d’Or) aldı.

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        Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen festivalin açılışında Meryl Streep'in ödülünü, ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche takdim etti.

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        60 yaşındaki Juliette Binoche, 74 yaşındaki meslektaşına Altın Palmiye'yi vermeden önce duygusal bir konuşma yaptı. Streep'in oyunculuğuna övgüler yağdıran Binoche, Streep'in etkisini anlatırken, 1978'deki mini dizi 'Holokost', 1979'daki 'Kramer Kramer'e Karşı' ve 1982'deki 'Sophie'nin Seçimi' gibi klasik rollerinden bazılarına gönderme yaptı.

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        Binoche sahnede Streep'e, "Sinema tarihinde kendine silinmez bir yer edindin. Sen uluslararası bir hazinesin" sözleriyle seslendi.

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        "Filmlerini izlerken hissettiğim şey hayallerini, hayallerimizi ve ötesini gerçekleştirmen gerektiği. Kadınlara bakış açımızı değiştiriyorsun" diyen Binoche, "Sinema dünyasında kadınlara bakış açımızı değiştirdin ve aynı zamanda kendimize farklı bakmamıza da yardımcı oldun" ifadesini kullandı.

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        Binoche'nin duygusal konuşması esnasında jüri başkanı Greta Gerwig de gözyaşlarını tutamadı.

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        Streep de konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

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        En son Cannes Film Festivali'nde bulunduğu zamanı ve o dönem kariyerinin bittiğini düşündüğünü gözyaşlarıyla anlattı.

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        Streep, şunları söyledi:

        "Zaten üç çocuk annesiydim, 40 yaşına girmek üzereydim ve kariyerimin bittiğini düşündüm. O dönemde aktrisler için bu gerçekçi olmayan bir beklenti değildi. Bu gece burada olmamın ve bunun devam etmesi, birlikte çalıştığım çok yetenekli sanatçılar sayesinde. Yüzümden bıkmadığınız ve benden vazgeçmediğiniz için çok minnettarım. Genellikle her konuda haklı olan annem bana şöyle dedi: 'Meryl, hayatım, göreceksin. Her şey çok hızlı gidiyor. Çok hızlı.' Ve öyle oldu. Çok uzun olan konuşmam dışında."

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        Meryl Streep, festival için dün Cannes şehrine ayak bastığında basın mensuplarına neşeli pozlar vermişti.

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        Cannes Film Festivali, 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

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        Meryl Streep, 'Demir Leydi', 'Julie ve Julia' ve 'Mamma Mia' gibi filmleriyle tanınıyor

        #Meryl Streep
        #Cannes Film Festivali
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