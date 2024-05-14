Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
Tırnak Sanatçısı Kim Truong ünlülerin çok rağbet ettiği bir tasarımcı.
Kim Truong, gezegendeki en ünlü elleri tutuyor. Annesi de kendisi de Amerika'da makul fiyatlarla tırnak salonları açan Vietnam kökenli göçmen kadınlardan biri olan Truong, ünlülerin manikürcüsü olarak kendi toplumunda da bir ikon haline gelmiş durumda.
Kim Kardashian, Kylie Jenner, jennifer Aniston, Halle Berry, Kerry Washington ve Dua Lipa gibi ünlülerin tırnak tasarımcısı olarak kariyerinin büyük bir kısmını, bu insanları nasıl daha göz alıcı hale getireceğini düşünerek geçiriyor. Ünlüler ona o kadar değer veriyor ki geçen yıl Katy Perry, Truong ve kız kardeşini Dolce & Gabbana çekimi için Capri'ye uçurdu. Bir ünlünün manikürcüsünü yanında getirmesi çok nadir görülen bir durum olmasına rağmen.
Truong, dünyanın en görünür kişileri üzerinde hassasiyet, sabır ve yaratıcılık gerektiren ustaca sanat eserleri yaratarak, stil kültürüne katkı sağlıyor. Bir ünlünün üzerindeki ufak bir detay, tüm bir sezon boyunca insanların tırnaklarını nasıl boyayacağını belirleyebilir. İnsanlar bundan sonra neyin önemli olacağına dair bir fikir edinmek için ona bakıyor.