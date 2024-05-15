Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası ilk kez görüntülendi: Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri

        Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası ilk kez görüntülendi

        26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle iki kez ameliyat olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rahatsızlığının ardından ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 08:51 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçirmiş ardından dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devredip oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.

        2

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.

        3

        "TEŞEKKÜR EDERİM"

        Zayıfladığı görülen Settar Tanrıöğen, gazetecilerin "Geçmiş olsun" sözleri üzerine "Teşekkür ederim" diyerek karşılık verdi.

        4

        Settar Tanrıöğen, yürüyüş yaparak mağaza vitrinlerine göz gezdirdi.

        5

        Siyah şapkasını aynı renkli kıyafetlerle ve ayakkabılarla kombinlediği görülen usta oyuncu, daha sonra gözlerden kayboldu.

        #Settar Tanrıöğen
        #Beyin kanaması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!