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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sahte raporla tatile hapis cezası! - Son dakika haberler

        Sahte rapor alıp tatile giden fizyoterapiste, 5 ay hapis cezası!

        Konya'da sahte sağlık raporu alıp tatile gittiği ortaya çıkan fizyoterapistle ilgili davada karar çıktı. Olayda raporu veren doktor ile aracı olan hemşire 'görevi kötüye kullanma' suçundan 5 ay hapis cezası aldı. Fizyoterapiste de 'görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme' suçundan yine 5 ay hapis cezası verildi. Her 3 sanığa verilen cezada da hükmün açıklanması geri bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:23
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        Sahte raporla tatile hapis cezası!
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        Konya'da hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu alıp tatile giden Fizyoterapist Sait U. (37), bunu öğrenen rehabilitasyon merkezi sahibi Mehmet Evrim'in şikayetiyle açılan davada, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından beraat ederken, ‘Görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme' suçundan 5 ay hapis cezası aldı.

        DHA'nın haberine göre raporu düzenleyen Dr. Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T. ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan beraat ederken, ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan 5’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Her 3 sanığın cezalarının hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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        İŞİNE SON VERİLDİ

        Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan Sait U., 2022 Temmuz'da merkezin sahibi Mehmet Evrim'i arayıp hasta olduğunu ve işe gelemeyeceğini söyledi, 4 gün iş göremezlik raporu gönderdi. Mehmet Evrim, raporun 4 gün olması, hastane veya eve ziyarete gelme teklifini Sait U.'nun kabul etmemesinden şüphelenip durumu araştırdı. Çalışanı Sait U.'nun, raporun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi'ne hiç gitmediğini ve o tarihte de Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını belirleyen Evrim, önce Çumra Kaymakamlığı'na sonra da Çumra Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık ve savcılık soruşturmaya izin vermedi. Evrim, daha sonra Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmesi üzerine de Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sait U.'nun işine de son verildi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili başlattığı soruşturmada hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire Esra T.'nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, Dr. Ömer Tayyip Ç.'nin ise 'Veririm olur' dediği tespit edildi. Görüntüler aracılığıyla Sait U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da Sait U.'nun olay günü Esra T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu belirlendi.

        DAVA AÇILDI

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 16 Şubat 2023'te hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamede Fizyoterapist Sait U.'nun hastaneye gitmeden burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin'de olduğunun baz kayıtlarıyla tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiğini, raporu iş yerine verdiğini, rapor gereği SGK tarafından 369,51 TL iş göremezlik ücreti ödendiğinin tespit edildiğine yer verildi. İddianamede, Sait U.'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'dan altığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için 'Dolandırıcılık' ve alınan rapor nedeniyle de 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak' suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis, Dr. Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.'nin de 'Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

        Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme kararını verdi. Ömer Tayyip Ç. ve Esra T., 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan beraat ederken, ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan önce 5’er ay hapis cezası aldı. Daha sonra cezanın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sait U. ise 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından beraat ederken, ‘Görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme' suçundan önce 5 ay hapis cezası aldı ve o cezanın da hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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